Şuhut’ta trafik kazası: 2 yaralı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.45 sıralarında Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz köprüsü istikametinde meydana geldi. 03 SK 983 plakalı B.Ö. yönetimindeki otomobil, 03 SC 597 plakalı İ.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle 2 şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından Şuhut Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ayrıca kaza anları kameralara yansıdı.

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