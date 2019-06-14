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Şuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı hediyesi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayırsever bir esnaf her yıl olduğu gibi bu sene de takdir belgesi alan öğrencilere bin 700 adet ayakkabı hediye etti.

14 Haziran 2019 Cuma 16:43
Şuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı hediyesi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayırsever bir esnaf her yıl olduğu gibi bu sene de takdir belgesi alan öğrencilere bin 700 adet ayakkabı hediye etti.


Şuhut ilçesinde ayakkabı ticareti yapan esnaf, ilçe genelinde takdir belgesi alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bin 700 adet ayakkabı hediye etti. 11 yıldır takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı hediye ettiğini belirten hayırsever esnaf Turgay Şanlı, ömrü olduğu sürece bu geleneği sürdüreceğini belirtti. Takdir belgesi alan öğrenciler belgelerini iş yerine götürerek ayakkabılarını aldı. Ayakkabılarını alan öğrencilerin sevinci ise görülmeye değerdi.


Hayırsever esnaf Turgay Şanlı, "1985 tarihinden beri ticaret yapıyorum. 35 senedir ayakkabı ticareti yapıyorum. 11 senedir geleneksel hale getirdim bu ayakkabı hediyesini. Takdir belgesi getiren bütün öğrencilerimizi boş çevirmiyoruz. Senelik bin 500, bin 600, bin 650, bin 700 çift ayakkabıyı buluyor. Görüyorsunuz çocuklar cıvıl cıvıl derslerine daha fazla adapte oluyorlar. Daha fazla çalışıyorlar. Her sene artıyor bu takdir belgesi. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğiz inşallah" diye konuştu


Atatürk Bölge Yatılı Okulu öğrencisi Burak Benli ise "Takdir aldığım için çok sevinçliyim. Turgay amca her yıl olduğu gibi bize takdir aldığımızdan dolayı ayakkabı hediye etti. Çok mutluyum, sevinçliyim. Ayakkabımı aldığım için çok sevinçliyim" dedi.


Öğrenciler de, "Bugün okulumuz bitti. Takdir aldım, takdir aldığımız için Turgay amca, Şanlı Ayakkabı bize ayakkabı verdi. Takdir aldığım için çok sevinçliyim" dedi.


Atatürk Bölge Yatılı Okulu öğrencisi Furkan Şimşek, "Takdir aldığım için sevinçliyim. Her sene geldiğimizde Turgay amcamız bize takdir belgesi aldığımız için ayakkabılar veriyor. Çok sevinçliyim" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:43
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