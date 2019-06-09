Şuhut’ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saat 17.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saat 17.00 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Bugün saat 17.00 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. İlçenin bazı kesimlerinde şiddetli yağmurdan dolayı yağmur suyu birikintileri meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurdan dolayı kapalı alanlara sığındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.