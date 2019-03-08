Şuhut’ta Regaip Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar ibadet etmek için camilere akın etti.

Şuhut İlçe Müftülüğünün tertip ettiği Regaip Kandili proğramı Şuhut Merkez Büyük Camide akşam ile yatsı namazı arasında idrak edildi. Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve ilçe merkez din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Regaip Kandili İlçe Müftüsü Orhanlı’nın yapmış olduğu dua ile sonlanırken, ilçede birçok vatandaş gece boyunca camilerde ibadet etti.

Regaip Kandili dolayısıyla Merkez Büyük Cami’ye ibadet etmeye gelen Mehmet Bayar ise konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Bugün ki duygularımız yani ben şöyle ifade edeyim yaklaşık bir yıldır bugünü bekliyor gibiyim. Neden bekliyor gibiyim ben kendimi çok ciddi boyutta günahkar hissediyorum. Bu günahkârlığımı ve bu günahlarımın kabulü için inşallah bu geceye güveniyorum. İnşallah bu gecede rabbim günahlarımızı affedecektir. İnşallah dualarımızı kabul edecektir. Tüm Müslümanlara sağlık sıhhat verecektir bütün mazlum insanlara rabbim inşallah kurtuluş nasip edecektir. Hepimizin duası bu yönde olmalıdır inşallah bende bu yönde dua edeceğim. Gerek kendim için gerek bütün Müslümanlar için dua edeceğim inşallah’’ ifadelerine yer verdi.

İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Ben öncelikle tüm kardeşlerimizin Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Mevla nice sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice kandillere ulaşmayı nasip eylesin. Bilindiği üzere Regaip Kandili girdiğinde vatandaşlarımız Ramazan Ayına hazırlığın 3 aylardan itibaren başlarlar. Regaip Kandili Peygamber Efendimizin hadislerinde şöyle geçer. 5 Gece vardır ki 5 gece dualar geri çevrilmez. Receb’in ilk Cuma gecesi yapılan duaların geri çevrilmeyeceğinin Peygamber Efendimiz bizlere hadisi şeriflerinde haber veriyor. Dargın kardeşlerimizin kalmamasını arzu ediyorum. Birbirimizin affedici olmamız gerekiyor. Şahsi menfaatleri bir yana bırakarak birliğimizin beraberliğimizin kardeşliğimizin kıyamete kadar devam etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Mevla bizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesine ulaşmayı, Ramazan Ayına ulaşmayı ve Ramazan Bayramı sevincini yaşamayı nasip etmesi için dua ediyorum. Cenab*ı Allah inşallah şu cennet vatanımıza aziz vatanımıza bizleri birlik beraberlik ve duygular içerisinde bir ömür geçirmeyi nasip eylesin. Bu fırsatı bizlere verdiğinizden dolayı teşekkür ediyor, akşamınız gecemiz hayırlı olsun’’ dedi.

Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Bende ilkini idrak etmiş olduğumuz mübarek Regaip Kandilimizi tebrik ediyorum. Bu kandilimizin ve üç aylarımızın başlangıcı olan bu başta ilçemiz olmak üzere Şuhut’umuza, Afyonkarahisar’ımıza, ülkemize, Türkiye’mize tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Allah razı olsun bugün hakikaten müftülüğümüz, ilçe müftülüğümüz ve din görevlileri kardeşlerimiz Büyük Camimizde Ulu Camimizde çok güzel bir proğram hazırlamışlar coşkuyla heyecanla bugünün anlam ve önemini idrak ettik. İnşallah rabbim Receb’e ulaştırdığı gibi Ramazan’a da bizleri sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde ulaşmayı ve nice bayramlara ulaşmayı rabbim nasip eylesin diyorum. Bu mübarek gecenin ve tüm kutlu günlerin ülkemizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Herkese en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı geceler hayırlı kandiller diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.