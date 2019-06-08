Şuhut’ta otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Hallaç köyü-Karaadilli yolu istikametinde seyir halinde giden 34 JN 7023 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Hallaç köyü-Karaadilli yolu istikametinde seyir halinde giden 34 JN 7023 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hallaç-Karaadilli yolu istikametinde 34 JN 7023 plakalı otomobil sürücüsü Murat D. Hallaç köyü yol ayrımı dönemecinde ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralı 2 şahıs Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.