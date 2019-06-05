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Şuhut’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Afyonkarahisar’da tescilsiz motosiklet sürücüsü ile aynı istikametten giden otomobilin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 22:43
Şuhut’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Afyonkarahisar’da tescilsiz motosiklet sürücüsü ile aynı istikametten giden otomobilin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.


Alınan bilgiye göre; kaza, Arızlı Demirbel yolu istikametinde meydana geldi. İddialara göre, Arızlı köyü yolu üzerinden Demirbel köyü istikametine seyir eden 09 JF 241 plakalı otomobil sürücüsü Yüksel A., önünde aynı yönde seyir halinde bulunan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Polat M.’nin yol üzerinde motosikleti devirdi. Motosiklete çarpmamak için otomobilin direksiyonunu sola doğru kırıp şev içerisine girmesi sonucunda trafik kazası meydana geldi. Hafif yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, kaza hakkında jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:43
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