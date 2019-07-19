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Şuhut’ta Organize Sanayi Bölgesi Temmuz Ayı Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Temmuz Ayı Yönetim Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:17
Şuhut’ta Organize Sanayi Bölgesi Temmuz Ayı Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Temmuz Ayı Yönetim Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’nın yanı sıra, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, Şuhut Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Us ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Toplantı, Kaymakam Kaya’nın günün anlam ve önemini belirten açıklaması yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, karşılıklı fikir alışverişleriyle devam etti. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinde yeni yer tahsisleri ve sanayi parselli arsaların bitme aşamasında olduğu belirtildi.


Toplantıya başkanlık eden Kayamakam Nurullah Kaya, konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Şuhut Organize Sanayi Bölgemize ve Şuhut ilçemize güvenen yatırımlara canı gönülden teşekkür ediyorum. İstihdam artırıcı yatırım ve tesis sayısının hızla artması için yönetim kurulu üyelerimizle beraber çalışmalarımız devam edecek’’ ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:17
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