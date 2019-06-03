Şuhut’ta müteşebbis heyeti olağan toplantısı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında Şuhut Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında Şuhut Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kaya başkanlığında Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Toplantısı Şuhut Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’nın yanı sıra Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Şuhut Organize Sanayisinin genişletilmesi ve geliştirilmesine yönelik fikir alışverişlerinde bulunularak gündeme dair konular karara bağlandı.

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