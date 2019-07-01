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Şuhut’ta kene sokan şahıs soluğu Acil Serviste aldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tarlada çalışırken bacağından kene sokulan bir vatandaş tedavi altına alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
Şuhut’ta kene sokan şahıs soluğu Acil Serviste aldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tarlada çalışırken bacağından kene sokulan bir vatandaş tedavi altına alındı.


Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde oturan Kamil Korkmaz isimli şahsı tarlada çalışırken kene soktu. Kene soktuğunu bir anda hisseden çiftçi Kamil Korkmaz, Şuhut Devlet Hastanesi Acil Servis birimine giderek sorununu Pratisyen Dr. Ahmet Cahit Çalışkan’a anlattı. Doktor Çalışkan kene sokan Kamil Korkmaz’a ilk müdahaleyi yaparak bacağına yapışan keneyi çıkarttı. Kene sokan hasta Korkmaz’ın kan tahlilini alarak tahlil sonuçlarını beklemesini söyleyen Dr. Çalışkan, tahlillerin temiz çıktığını belirtti. Korkmaz ise kan tahlillerinin temiz çıkmasının ardından içi rahat bir şekilde Şuhut Devlet Hastanesinden ayrıldı.


Kene sokan Kamil Korkmaz konuyla ilgili açıklamalarında, "Şuhut ve çevresinde arazilerde keneler görünmeye başlamıştır. Bugün benim bacağıma yapıştığı gibi çiftçi arkadaşlarımız dikkatli olsunlar yarın da onlara yapışabilir. Çorapları ile tarlada arazide çoraplarını paçalarına koysunlar arkadaşlar benden söylemesi bana yapıştığı gibi size de yapışabilir benden uyarması" dedi.


Pratisyen Hekim Ahmet Cahit Çalışkan ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Yaz aylarında artan kene vakalarında sıkça karşılaştığımız hastaneye başvurular oluyor. Kene sokması ile hastaneye gelen hastalar genelde heyecanlı bir şekilde hastaneye başvuruyor. Ama aslında korkulacak bir durum değil önemli olan kan tahlillerine bakılması ve bir problem olup olmadığının anlaşılması üzerine hastaya önerilerde bulunulur. Bir hafta sonra tekrardan kan alınması önerilir. Bunun için insanlar önlemlerini alsın. Kapalı bir elbise giyinebilir. Gerekirse çoraplarını pantolonunun üzerine çekebilir. Bunun dışında bir tarlaya yada pikniğe gittiğinde hastalar kontrol etsin" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
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