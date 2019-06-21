Şuhut’ta kapalı pazar yeri için başvurular başladı

Şuhut İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kısa zaman içerisinde açılması planlanan yeni kapalı pazar yeri ile ilgili olarak esnaf başvuruları başladı.

Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği binasında başlayan başvurulara ilçe sebze ve meyve pazarı esnafları yoğun ilgi gösterirken, başvuruların ise devam ettiği belirtildi. Başvurular için Zabıta Amirliği’ne gelen pazarcı esnafı, esnaflar ile yakından ilgilenen zabıta ekiplerine teşekkür etti. Pazarcı esnafı, kapalı pazar yeri projesinin mimarı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a teşekkür ederek hizmetin ilçeye hayırlı olmasını diledi.