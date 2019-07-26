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Şuhut’ta elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir aracın elektrikli bisiklet ile çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:01
Şuhut’ta elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir aracın elektrikli bisiklet ile çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralılar için seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şuhut ilçesinde çarşı merkezi istikametine seyreden elektrikli bisiklet, 03 SJ 222 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen elektrikli bisikletteki yaşlı kadın ve adam yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:01
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