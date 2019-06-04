Şuhut’ta ekin yerlerini dolu vurdu Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden yağan dolunun ilçe köylerinde bulunan tarım arazilerine zarar verdiği belirtildi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden yağan dolunun ilçe köylerinde bulunan tarım arazilerine zarar verdiği belirtildi.

Şuhut ilçesine bağlı Anayurt ve Atlıhisar köylerinde akşam saat 20.00 civarlarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken tarım arazilerine de zarar verdi. Özellikle haşhaş, buğday ve patates tarlalarında hasara yol açan dolu, çiftçilerin tam ekin öncesinde telaşa kapılmasına neden oldu. Ürünleri zarar gören çiftçiler, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.