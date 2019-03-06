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Şuhut’ta Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya rüzgârı esti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın katılımlarıyla proğram düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
Şuhut’ta Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya rüzgârı esti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın katılımlarıyla proğram düzenlendi.


Şelale Düğün Salonunda düzenlenen proğrama, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un yanı sıra Şuhut Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’’8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir proğram düzenlemiş bulunuyoruz. Bu proğramımıza da meşhur hocamız Alişan Kapaklıkaya beyefendiyi davet ettik. Sivrihisarlı aslen hocamızı zamanın Nasrettin Hocası olarak nitelendirebiliriz. Hakikaten güldürürken düşündüren espriye sahip hocamız. Sizler de belki televizyonlarda proğramlarda izlemişsinizdir. Şimdiden hayırlı verimli bir proğram olmasını temenni ediyorum sizlere de hoş geldiniz diyorum" dedi.


Başkan Bozkurt’un konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Yazar Alişan Kapaklıkaya, katılımcılara yaşamından kesitler sunarak onları hem güldürdü hem de duygusal anlar yaşattı. Proğrama konuşmacı olarak katılan eğitimci-yazar ve kişisel gelişim uzmanı Alişan Kapaklıkaya, hayatın önemine değindi. Şuhut Belediyesinin düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen proğramda daha çok kendi hayatından örnekler veren Kapaklıkaya, başta protokol olmak üzere tüm katılımcılara kahkaha dolu anlar yaşattı.


Proğram sonunda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’ya plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Kapaklıkaya daha sonra katılımcıların almış oldukları kitaplarını imzalayarak günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.


Eğitimci Yazar Kapaklıkaya, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Kadınlar Günüyle ilgili bir proğramdı, ama onu aştı, öğrencilere de dokundu öğretmenlere de dokundu. Ben bir şeyi fark ettim seçimler için millet çabalayınca oy peşinde koşunca bir başkan aile için eğitim için, aile huzuru için, sevgi için, iletişim için milleti davet etmesi ve olağanüstü davet etmesi seçim zamanı değil de vatandaşla iç içe oluşunun çok canlı bir örneğini gördüm. Milli Eğitimdeki öğretmenlerde beni şaşırttı, burada bir sevgi denizi oluştu. Bugün ben çok huzurlu ve mutlu oldum, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
  1. fotoğraf
  2. kitap

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