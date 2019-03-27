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Şuhut’ta Dünya Orman Haftası etkinliği

Dünya Ormancılık Haftası, Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’nce fidan dikim etkinliği ve 180.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:36
Şuhut’ta Dünya Orman Haftası etkinliği

Dünya Ormancılık Haftası, Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’nce fidan dikim etkinliği ve 180. Yıl Doğa Yürüyüşü ile kutlandı.


25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanında gerçekleşen etkinliklere, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, KYK Müdürü Emine Elmas, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Etkinlikler Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, protokol üyeleri ve öğrencilerin fidan dikimi ile gerçekleşirken, akabinde Şehir Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış Parkına doğa yürüyüşü yapıldı. Öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşadığı doğa yürüyüşü ardından Şuhut Orman İşletme Şefliği tarafından kahvaltı ikramında bulunuldu.


Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası münasebetiyle biz de Şuhut’umuzda gençlerimizle, üniversite öğrencilerimizle, Kur’an Kursu öğrencilerimizle beraber bugün 25 Ağustos Zafer Kent Parkımızda ağaç dikme merasimi düzenledik. Ağaçlarımızı diktik, yeşilimizi daha da canlandırmış olduk. Bu ortamda bizi yalnız bırakmayan değerli Şuhutlu halkımıza teşekkür ediyoruz. Biraz sonra da günün anlam ve önemine binaen Hors bölgemizde Şehit İbrahim Imış Parkına Doğa Yürüyüşü yapmış olacağız. Katılanlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.


Üniversite öğrencisi Mine Enki ise konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Zafer Ormanından Hors Mesire Alanına yürüyüş yaptık. Önce Zafer Ormanında ağaç dikimi gerçekleştirdik. Ardından ise yürüyüşümüzü gerçekleştirdik, gayet güzeldi yani’’ ifadelerine yer verdi.


Orman İşletme Şefliği personeli Şuayip Düzdaş ise, ‘’Orman Haftası dolayısıyla Şuhut Kent Ormanında kaymakamımız ve öğrenciler ile beraber fidan dikimi yaptık, doğa yürüyüşü ardından kahvaltı yaptık’’ dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:36
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