Şuhut’ta doğalgaz çalışmaları tam gaz devam ediyor
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, geçen dönem başlattığı doğalgaz çalışmalarına devam ediyor.10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, geçen dönem başlattığı doğalgaz çalışmalarına devam ediyor.
Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatlarıyla doğalgaz çalışmalarına devam eden ekipler, İstiklal ve Taşlıca mahallelerinde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Recep Bozkurt, özverili bir sistem ile İstiklal ve Taşlıca Mahallerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
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