Şuhut’ta doğalgaz çalışmaları tam gaz devam ediyor Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, geçen dönem başlattığı doğalgaz çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, geçen dönem başlattığı doğalgaz çalışmalarına devam ediyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatlarıyla doğalgaz çalışmalarına devam eden ekipler, İstiklal ve Taşlıca mahallelerinde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Recep Bozkurt, özverili bir sistem ile İstiklal ve Taşlıca Mahallerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.