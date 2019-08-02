Şuhut’ta Cami, Çocuk ve Aile Buluşması

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Yalı Merkez Cami’nde program düzenlendi.

Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yalı Merkez Cami’nde ’’Haydi Bismillah Camiye’’ sloganıyla Cami, Çocuk ve Aile Buluşması kapsamında program Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiir, dua ve ikram ile devam etti. Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, konu ile ilgili açıklamalarında, ’’Camilerimiz çocuk sesleriyle güzelleşiyor. Tüm öğrencilerimizin velilerine programımıza olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel programlarımızın devamını Cenab-ı Allah’tan diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.