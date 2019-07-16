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Şuhut’ta binlerce gönül demokrasi nöbetinde tek yürek oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü etkinliğinde vatandaşlar demokrasi nöbeti için bir araya geldi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:23
Şuhut’ta binlerce gönül demokrasi nöbetinde tek yürek oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü etkinliğinde vatandaşlar demokrasi nöbeti için bir araya geldi.


Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yediden yetmişe tüm Şuhut halkı tek bir gönül olarak Şuhut çarşı meydanında demokrasi nöbeti için toplandı. Etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam etti. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından yapılan konuşmalarda darbe girişimi kınandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı olarak meydandaki ekranlardan verilirken, alanda güvenlik güçleri tarafından önlem alındı. Meydanı dolduran vatandaşlara Şuhut Belediyesi tarafından simit ve ayran ikramlarında bulunuldu. Meydanda güvenlik güçlerinin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri ve Şuhut Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Çarşı meydanında açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar duygularına hakim olamadı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:23
  1. fotoğraf
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