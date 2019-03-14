Şuhut’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde bir kutlama programı düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde bir kutlama programı düzenlendi.

Programa Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erkan Yıldız, Şuhut Devlet Hastanesi Müdürü Deniz Karakaş ve hastane personeli katıldı. Müdür Karakaş yaptığı açılış konuşmasında doktor ve hastane personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Program sonunda doktor ve hastane personelleri birlikte Tıp Bayramını kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.