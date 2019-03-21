Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret Belgesi aldı

Türk Patent ve Marka Kurumunda, ’’Afyonkarahisar Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni’’ düzenlendi.Tescil belgesinin imzalanmasından önce bir konuşma gerçekleştiren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, ’’Bu tescilin Şuhut ilçemizin ekonomisine, oraya önemli katma değerler katacağını öngörüyorum’’ dedi.

Yıllardır tescillenmeyi bekleyen meşhur Şuhut keşkeği,coğrafi işaret belgesini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumunda, ’’Afyonkarahisar Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret Tecil Belgesi Takdim Töreni’’ düzenlendi. Programda bir konuşma gerçekleştirenTürk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Afyon’da 11 tane tescilli coğrafi işaret olduğunu kaydederek, ’’Yöresel değerlerimizi önce tescille koruma altına alıyoruz.Daha sonra geçen sene başladığımız belgeleri de bir törenle takdim etmeye çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’Bu tescilin Şuhut ilçemizin ekonomisine, oraya önemli katma değerler katacağını öngörüyorum’’

Türkiye’de414 tescilli coğrafi işaret olduğunu belirten Asan,404 civarı coğrafi işaret tescil işlemlerinin de devam ettiğine dikkat çekti.Uluslararası tescil noktasında, Avrupa Komisyonunda 3 tane tescil olduğunu açıklayan Asan, ’’Bunlar Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydır inciri. 14 tane de işlemleri devam eden var. Bunların ikisi yine Afyon ilimizden. Afyon pastırması ve Afyon sucuğu AB komisyonunda tescil işlemine devam ediyor. Birisi de Şuhut keşkeği. Diğer taraftan 6 tane de işlemleri devam eden coğrafi işaretlerimiz var. Bundan sonraki olabilecek farklı başvurular için de her türlü katkıyı vereceğiz’’ şeklinde konuştu.

Yıllar önce Şuhut keşkeğinin coğrafi işaret tescilini almak için çalışmalar yürüttüklerini belirtenŞuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise ’’Bu anlamlı belgeyi almaya hak kazandık. Bu vesileyle kültürel, tarihi ve coğrafi açıdan Şuhut ilçemizin keşkeğini bundan sonra daha iyi tanıtmanın, daha iyi tiaarete dönüştürmenin, daha iyi ekonomik katkılar sağlamanın gayreti içerisinde olacağız’’ açıklamasında bulundu.

Törene asan ve Bozkurt’un yanı sıra Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya da katıldı.

Konuşmaların ardından, Afyonkarahisar Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni gerçekleşti.