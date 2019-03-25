Şuhut İlçe İdare Kurulu toplantısı Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe İdare Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe İdare Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşti.

Halk Eğitim Merkezi salonundaki toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Toplantı, Kaymakam Kaya’nın günün anlam ve önemine binaen konuşması ile başladı. Gündem maddelerinin ele alınması ile devam eden toplantı, Kaymakam Kaya ve kurum amirlerinin karşılıklı bilgi alışverişleri neticesinde alınan gündem maddelerinin karara bağlanması ile tamamlandı.

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