Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden denetim Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, sürücüleri denetledi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, sürücüleri denetledi. Şuhut-Karaadilli yolunda yapılan denetimde araç sürücüleri durdurularak, evrakları incelendi.

Şuhut-Karaadilli yolunda yapılan denetimde, ekipler seyir halindeki araç sürücülerini durdurarak, evraklarını inceledi. Trafik ve Asayiş ekipleri araç sürücülerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, denetimlerin süreceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.