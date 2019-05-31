Şuhut Belediyesinden geleneksel 2. sokak iftarı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi tarafından geleneksel 2. sokak iftarı Şuhut Belediyesi meydanlığında düzenlendi.

Sokak iftarına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve ilçe imamlarının Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan geleneksel 2. iftar proğramı yapılan dua ile devam etti. Ezanın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar iftarını açtı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Başkan Bozkurt, ’’Cehennemden azad olan mübarek Ramazan günlerinin sonuna erişmiş bulunmanın ayrı bir heyecanını ayrı bir coşkusunu beraberce Şuhut Meydanında yaşıyoruz. Belediyelerimiz sadece alt yapıyla üst yapıyla meşgul olan kurumlar değil. Aynı zamanda ilçesinin beldesinin memleketinin de hayri hizmetlerinin de iyilik hizmetlerinde yarışan kurumlar halinde. Bizde bu yarıştan bugüne kadar eksik olmamak adına yaklaşık 10 yıldır Şuhut’umuzda bilhassa Ramazan ayında günlük 400 kişiye iftar soframızda iftar yemeği ikram ediyoruz. Bunun haricinde erzak yardımlarımız diğer vakıflarla derneklerle hayri hizmetlerimiz olmaya devam ediyor. Geçen yıldan itibaren de hemen hemen diğer büyük şehirlerde illerde ilçelerde olan bu uygulamayı geçen yıldan itibaren ilçemizde gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonrada bu uygulamayı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Sizlerinde desteğiyle maddi manevi katkılarıyla bu geleneksel iftar proğramımızı sürdürmeyi niyet ediyoruz inşallah. Sizlere teşekkür ediyorum dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarın idrak edeceğimiz leyli kadrimizi de şimdiden tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramımızı da tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarekler günler hürmetine ülkemizde her türlü belayı, kazayı emin ve muhafaza buyursun’’ dedi.

Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya da günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirerek, vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Bozkurt’un minik çocuklara sürprizi Hacivat ve Karagöz gösterisi minik çocuk ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Minik Çocuklar Hacivat ve Karagöz’ün sahne aldığı gösteride eğlenceli dakikalar yaşarken, aileleri ise bu güzel hizmetlerden dolayı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a teşekkürlerini dile getirdi. Ayrıca Şuhut Belediyesi tarafından proğramın sonunda minik çocuklara ve vatandaşlara Osmanlı Macunu ve Osmanlı Şerbeti dağıtımı gerçekleşti.