Şuhut Belediyesinde bayramlaşma merasimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı Atatürk Parkı Bahçesinde bayramlaşma merasimi düzenledi.

Düzenlenen bayramlaşma merasimine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Bozkurt ve protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaşarak Ramazan Bayramlarının hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından minik çocuklara çikolatalı gofret ikram edildi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Ramazan Bayramı kutlama mesajında, "Öncelikle başta Şuhutlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet ortası mağfiret sonu da cehennemden ve günahlardan azad olan mübarek Ramazan-i Şerif’i coşkuyla, heyecanla bitirmenin Ramazan Bayramı’na ulaşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle başta da belirttiğim gibi hem Ramazan-i Şerif’in hem de Ramazan akabinde bugün idrak etmeye başladığımız mübarek Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim inşallah geçmişlerimize rahmet eylesin. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm geçmişlerimize de rahmet diliyorum. Allah’tan marifet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Allah bu milletimize, devletimize zeval vermesin. İnşallah gök kubbede beka sorunu olmayan bir devlette yaşamayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Bütün hemşehrilerimize de saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.