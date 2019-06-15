Sufi yolu gezginlerinden, Başkan Şahin’e ziyaret

Sufi yolunu takip eden ziyaretçiler Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret ettiler.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin konuklarına teşekkür etti. Ziyaret sonrasında bir değerlendirme yapan Şahin, “Günümüzde yurt dışından da birçok gezginin yürüyerek, bisiklet, araçla seyahat ettiği yol Osmaneli (Lefke) için turizmde çok önemli bir değer. Lefke Rüstempaşa Kervansarayı’nı hizmete soktuğumuzda bu yoldan turizmde çok daha fazla yaralanacağız. Osmaneli’nin gerçek tarihini, kültürel değerlerini ve varlıklarını çok değerli akademisyenlerle gün yüzüne çıkarıyoruz. Osmaneli turizmde sadece Türkiye’de değil, dünyada yükselen değer oluyor” diye belirtti.