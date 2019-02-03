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"Bunların ilacı bu" dediği Sudeysi'ye sert tepki: Ey Amerika'nın kölesi!

"Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" diyen Kabe imam Sudeysi yine skandal sözler sarf edince, Cezayirli bir Müslüman cami çıkışında sert tepki gösterdi. Kendisini "Yeter" diyerek susturmaya çalışanlara ise "Yetmez! Bunların ilacı bu" diyerek karşılık verdi.

03 Şubat 2019 Pazar 23:56

Daha önce, “Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar” sözlerini sarf eden Kabe İmamı Abdurrahman Sudeysi, Müslümanların tepkisini çekmeye devam ediyor.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir camide konuşan kabe imamı Abdurrahman Sudeysi, Suudi Arabistan ve Amerika'nın dünyanın güvenliği ve istikrarı için öncülük ettğini belirterek Suudi Arabistan Kralı ile ABD Başkanı Donald Trump'a dua etmeyi de ihmal etmedi.

"Ey Amerika'nın kölesi"

Skandal sözlerine karşılık camiden ayrılmaya hazırlanan Sudeysi'ye, Cezayirli bir Müslüman,"Yemen'deki ve Katar'daki kardeşlerimizi abluka altına alırken nasıl olur da bize güvenden bahsedersiniz? Cezayir, Mısır ve Türkiye'deki darbeleri nasıl desteklediniz? Ey sarayın alimleri, siz ahiret gününde bu duruşunuzdan sorumlu tutuklacaksınız. Bugün bize laf söyleme. Size itaat yok. Ey Amerika'nın kölesi. Bizler özgürlük ve güvenliği biliyoruz. Çünkü topraklarımız özgürlük ve güvenliğin topraklarıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 23:56
  1. Abdurrahman Sudeysi
  2. Suudi Arabistan
  3. Kabe İmamı Abdurrahman Sudeysi
  4. Cenevre

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