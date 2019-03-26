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SÜ’de “Orman Haftası ve Ağaç Bayramı” kutlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde 21-27 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla, “Fidan Dikme” etkinliği düzenlendi.

26 Mart 2019 Salı 15:39
SÜ’de “Orman Haftası ve Ağaç Bayramı” kutlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde 21-27 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla, “Fidan Dikme” etkinliği düzenlendi.


Programın açılışında Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının marşı, şiir dalında dereceye giren öğrenci şiirini dinletisi ve ilkokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.


Son 15 yılda yaklaşık 4 milyarın üzerinde yeni fidanı Türkiye topraklarına kazandırmaktan duyduğu mutluluğu belirten Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Yapılaşmadan,sanayileşmeden dolayı günbegün yeşilliklerin Dünya’da azaldığını hepimiz biliyoruz. Yapılaşmak betonlaşmak adına Orman varlıklarında, yeşil alanlarda azalmanın olduğu maalesef Dünya’nın acı bir gerçeğidir. Fakat Allah’a şükürler olsun ki bizler sadece bu yolda ilerlemenin doğru bir şey olmadığını yanlış olduğunu ve ilerde bizi zora sokacağının idrakine zamanında vararak yeşille ilgili çalışmalara inanılmaz derecede hız kazandırmış bulunuyoruz” diye konuştu.


Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Oluşturduğumuz yapının en baştan kültürünü çizdiğimiz bu günlerde ağaçlar, bugünden yarına gönderilmiş bir selam bu selamın ilerde bir sonraki nesile aktarılabilecek önemli bir aracı olarak görüyoruz. Nasıl ki eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitelerde ağaç anlamıyla yetiştirdiğimiz ileriye de faydalı elemanlar olarak sunmaya çalıştığımız öğrencilerimizle var olan sürecimizi yürütüyoruz. Burada da bir ağaçla gelecek nesillerimize selam gönderiyoruz” şeklinde konuştu.


Konya Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Fulin, “İlkbaharın başlangıcında olan bu hafta Dünya Ormancılık haftası olarak bilinmekte aynı zaman da bu yıl teşkilatımızın 188. yıl dönümü olması sebebiyle bugün sizlerle hem baharı hem de orman bayramını kutlamaktayız. Konya orman varlığı olan bir ilimiz orman varlığının ne kadar önemli olduğunu vurgulamamız için orman teşkilatı olarak bizler kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Ağaçlandırma adına ne istenirse bizlere talepte bulunulabilir. Bu kapsamda Konya ilimizde son 15 yılda ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, karayolu, okul ve hastane bahçesi ağaçlandırması ile toplam 154 bin hektar alanda ağaçlandırma tamamlanmıştır” dedi.


Programda protokol üyeleri tarafından Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, ardından Fidan Dikimi gerçekleştirildi. Alaeddin Keykubat yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz,Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara,Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman,Konya Orman Bölge Müdürü Vekili Mehmet Fulin, Konya Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Birol Çınar, komutanlar,akademisyenler, topluluklar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:39
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