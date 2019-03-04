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Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak

Lösemi hastalığına yenik düşen 7.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak

Lösemi hastalığına yenik düşen 7. sınıf öğrencisi Sude Naz Özer’in adı verilen Esat Özgürlük Meydan’ındaki oyun parkı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı.


Geçtiğimiz Ocak ayında lösemi hastalığına yenik düşen, Çankaya Belediyesi çalışanı Yoldaş Özer’in kızı Sude Naz Özer’in adı Çankaya’da yaşayacak. Esat Pazaryer’in üstünde yer alan Özgürlük Meydanı’ndaki oyun parkına Sude Naz Özer ismini veren Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle, oyun parkını hizmete açtı.


Özer ailesinin de yer aldığı açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Genel Başkanıma Sude Naz’ın yaşam savaşını ve çalışma arkadaşlarım olan ailesinin yaşadıklarını aktardığımda, parkın açılışına mutlaka geleceklerini söylemişlerdi. Şimdi Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte böylesine anlamlı bir açılışı gerçekleştirdiğim için gurur duyuyorum. Sude Naz aramızdan çok erken yaşta ayrıldı. Küçük kızımız tedavisi sürecinde de bu parka gelmiş, bu parkta oynamıştı. Şimdi Özgürlük Meydanımızdaki bu parkta adı sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.



"Bu onurlu görevi yerine getirdiği için başkanımızı kutluyorum"


Başkan Taşdelen’in ardından konuşan CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Özer ailesine başsağlığı diledi. Böylesine anlamlı bir açılışı gerçekleştirdiği için Başkan Taşdelen’i kutlayan Kılıçdaroğlu, "Bizler çocuklarımız için çalışıyoruz. Onlar sağlıklı, mutlu yaşasın, yatağa aç girmesin diye 24 saat çabalıyoruz. Sude Naz kızımızı kaybettik. Bizim kızımızı kaybettik. Şimdi Sude Naz’ın ismi burada, bu parkta yaşayacak. Bir çocuğumuzun ismini yaşatmak gibi onurlu bir görevi yerine getirdiği için başkanımızı kutluyorum" dedi.


Açılış ve konuşmaların ardından Esat halkıyla buluşan Kılıçdaroğlu ve Taşdelen, bölge esnafıyla da sohbet etti, isteklerini dinledi. Tören, Çankaya Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Sude Naz için hazırladığı sine-vizyon etkinliğiyle sona erdi.



Sude Naz 12 yaşında aramızdan ayrıldı


Geçtiğimiz Haziran ayında rutin kontrol için gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan ve o tarihten itibaren Lösante Yetişkin Çocuk Hastanesinde tedavi gören Sude Naz Özer, 2019’un hemen başında hızla ilerleyen hastalığı nedeniyle 12 yaşında aramızdan ayrıldı. Başta Alper Taşdelen olmak üzere tüm Çankaya Belediyesi ailesi Sude Naz’ın tedavisi boyunca yayında yer almıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
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