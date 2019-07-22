Sudanlı teknopark personeline ULUTEK’te Ar-Ge eğitimi

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sudan’daki Africa City of Technology ACT personeline teknopark ve kuluçka eğitimleri verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ULUTEK, Sudan hükümetinin kurduğu ve teknopark hizmeti veren Africa City of Technology personeline Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve kuluçka konusunda eğitimler verdi. Sudanlı 9 personelin katıldığı eğitimleri başarı ile tamamlayan personel, ülkelerinde yürütülen teknoloji çalışmalarında faal olarak yer alacak. Türkiye ile Sudan arasında imzalanan ve İslam Kalkınma Bankası koordinatörlüğünde yürütülen iş birliği anlaşması çerçevesinde Sudanlı 9 personele verilen eğitimlerin ilk kısmı tamamlandı. Eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara sertifikaları ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz tarafından takdim edildi.

5 hafta süren eğitimleri başarı ile bitiren 9ACT memuru sertifikalarını düzenlenen tören ile aldı. Törende konuşan Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Misafirlerimiz burada edindikleri bilgi ve tecrübelerini kendi ülkelerinde uygulayacaklar. 5 hafta süren eğitimleri başarı ile tamamladılar. Ağustos ayında bir grup daha gelecek. Onlara da aynı eğitimleri vereceğiz. Daha sonra ortak projeler üretmeye çalışacağız. Oradaki akademisyenler ile üniversitemizdeki akademisyenler arasında projeler konusunda işbirliği yapılacak. Bizim teknopark firmalarımız, Sudan’a giderek ürün tanıtımı ve satışlar yapabilecekler” diye konuştu.

Toplam 1,1 milyon Dolar bütçeye sahip projenin ortakları arasında Türkiye, Sudan, İslam Kalkınma Bankası, TİKA, Marmara Teknokent ve SESRIC yer alıyor.