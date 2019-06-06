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Sudanlı muhaliflere göre ölü sayısı 108'e yükseldi

Sudanlı Muhalif Doktorlar, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 108'e yükseldiğini ileri sürdü

06 Haziran 2019 Perşembe 17:01
Sudanlı muhaliflere göre ölü sayısı 108'e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudanlı Muhalif Doktorlar, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesi sonucu ve sonrasındaki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 108'e çıktığını iddia etti.

Sudan Doktorlar Komitesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sudan'daki olaylarda ölü sayısı 108'e ulaştı. 500'ün üzerinde de yaralı var." ifadesi kullanıldı.

Komiteden dün yapılan açıklamada ise 100'ü aşkın ölünün yanı sıra askerlerce Nil Nehri'ne atılan ardından çıkarılıp bilinmeyen bir yere götürülen yaklaşık 40 ceset bulunduğu iddia edilmişti.

- Resmi makamlarına göre ölü sayısı 46'yı geçmedi

Sudan Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdülcabbar, resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, sosyal medyada muhalif kaynakların paylaştığı rakamları yalanlayarak, "Orduya bağlı ortak kuvvetlerin Kolombiya bölgesi ve sonrasındaki operasyonlarında ölü sayısı 46'yı aşmadı." diye konuştu.

Muhaliflere ait sosyal medya hesaplarından güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ölü ve yaralı sayısı anbean paylaşılırken, Sudan makamlarından bu sabaha kadar hiçbir açıklama yapılmamıştı.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı, başkentte 6 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.










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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:01
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