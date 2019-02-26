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Sudanlı heyetten Topçu’ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Sudan Ankara Büyükelçisi Yousef Al-Kurdufani ile beraberindeki Sudanlı iş adamlarından ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyeti Beştepe’deki makamında kabul etti.

26 Şubat 2019 Salı 14:56
Sudanlı heyetten Topçu’ya ziyaret

Sudanlı heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu “İki kardeş ülke arasında gerçekleştirilen her düzeydeki ziyaretler, iki kardeş halkın ilişkilerinin ve kardeşlik hukuklarının daha da gelişmesine katkı sağlar. Kardeş ülke  Sudan’dan gelen değerli heyeti,Türk milletinin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamış olmaktan çok memnun oldum. Sudan halkına kardeşleri Türk halkının esenlik dileklerini iletiyorum”dedi.

“Türk Halkı Her Zaman Kardeş Sudan Halkının Yanındadır”

Ziyarette Türkiye-Sudan ikili ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “Türkiye, 1 Ocak 1956 tarihinde bağımsızlığını kazanan kardeş Sudan’ı ilk tanıyan ülkelerdendir. Büyükelçiliğimiz de bir yıl sonra 1 Ocak 1957 tarihinde  Sudan’ın başkenti Hartum’da açılmıştır. Türk devleti ve halkı her daim, kardeş Sudan halkının esenliğini, refahını, güvenliğini, birlik ve dirliğini ister ve Türk halkı her zaman kardeş Sudan halkının yanındadır” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Al-Kurdufani: “Erdoğan’ın Sudan Ziyareti bizler için çok önemlidir.”

Heyet adına söz alan Sudan Ankara Büyükelçisi Al-Kurdufani Türkiye’nin bir islam ülkesi olarak Sudan’ı ve Sudan halkını her zaman desteklediğinin altını çizerek “sadece şimdi değil, Türkiye ile Sudan’ın bağları eskiden beri dostuk hukukunda süregelmiştir. Bugünkü gibi ziyaretler olduğu sürece ilişkilerimiz güçlenecektir” diye belirtti.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyareti bizleriçin çok önemlidir; onun Sudan’a ne kadar önem verdiğinin bir göstergesiydi. Özellikle sudan’ın geçirdiği kötü dönemde kendisinin ziyareti bize güç verdi. Biz önce Allah’a, sonra da Türkiye gibi dost ülkelerin desteğine güveniyoruz. Bizler sizlerin de desteğiyle iyileşiyoruz. Türkiye’yi örnek alıyoruz ve gerçek bir dost olarak görüyoruz. Burada olmaktan ötürü çok mutluyuz.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:56
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

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