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Sudan'ın güneyindeki çatışmaların arkasında dış güçler var

18 Aralık 2018 Salı 23:57
Sudan'ın güneyindeki çatışmaların arkasında dış güçler var

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Güney Kordofan eyaletindeki çatışmaların dini sebeplerden değil dış güçlerin ajandaları ve arzularından kaynaklandığını belirtti.

Aynı zamanda iktidardaki Ulusal Kongre Partisi Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermediği dış güçlerin bölgede barışın sağlanmasını reddettiğini dile getirdi.

İbrahim, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü'nü (SPLM-N), Batının ajandasına hizmet etmek adına kendileri için mücadele eden vatandaşların var olduğunu kanıtlamak için kontrolü altındaki bölgede insanları rehin almak, çocukları eğitim ve aşı haklarından mahrum bırakmakla suçladı.

Örgütün, bölgeye ülke içinden yardım yapılmasına mantıksız sebeplerden dolayı engel çıkardığını belirten İbrahim, örgüte savaşı durdurma ve barışı seçme çağrısında bulundu.

SPLM-N, 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den beri hükümet güçleri ve isyancılar arasında çıkan çatışmalar yaklaşık 1,2 milyon kişiye zarar verdi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:57
  1. çatışmalar
  2. Güney Kordofan eyaleti
  3. Sudan

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