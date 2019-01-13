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Sudan'ın bazı kentlerinde gösteriler devam ediyor

13 Ocak 2019 Pazar 18:18
Sudan'ın bazı kentlerinde gösteriler devam ediyor

HARTUM (AA) - Sudan'da Kuzey Hartum başta olmak üzere birçok kentte rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalif partiler ile doktor, öğretmen ve mühendislerin mensubu olduğu Sudanlı Meslekler Topluluğu, Kuzey Hartum, El-Fao, El-Faşir ve Amri kentlerinde "Kentler, köyler ve mahallelerin ayaklanma haftası" adıyla düzenlenen gösterilere katılım çağrısı yaptı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu gösteride onlarca kişi gözaltına alındı.

Meslekler Topluluğundan yapılan açıklamada, söz konusu gösterilerin Kuzey Hartum, El-Fao, El-Faşir ve Amri kentlerinde başladığı aktarıldı.

Bölgedeki baraj nedeniyle yerinden edilenlerin bulunduğu Amri'de ilk kez gösteri düzenlendi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan makamları, gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısını 40 olarak belirtiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:18
  1. Gösteri
  2. Kuzey Hartum
  3. Sudan

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