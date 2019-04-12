Sudan'dan uluslararası topluma ülkedeki geçiş sürecine destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Yasir Abdelsalam, ''Sudan, şu anda hassas bir durumla karşı karşıya. Demokratik süreç zaman gerektirir ve tehlikeye atılmamalı. Bu nedenle uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ülkede istikrar ve refahın önünü açacak barışçıl süreci desteklemeleri çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

Abdelsalam, BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkesindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Askeri Geçiş Konseyi'nin tüm uluslararası anlaşmaları uygulama konusunda kararlı, istikrar ve barışçıl geçiş için uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduğunu ifade eden Abdelsalam, ''Bu konsey, tüm siyasi güçlerle iş birliği içinde kurulacak sivil bir hükümetin garantörü olacak ve silahlı gruplar dahil hiçbir taraf sürecin dışında bırakılmayacak.'' diye konuştu.

İki yıllık geçiş sürecinin sahadaki gelişmelere göre kısalabileceğini belirten Abdelsalam, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sudan'da olanlar iç meseledir ve Sudan halkının iradesine bağlıdır. Sudan, şu anda hassas bir durumla karşı karşıya. Demokratik süreç zaman gerektirir ve tehlikeye atılmamalı. Bu nedenle uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ülkede istikrar ve refahın önünü açacak barışçıl süreci desteklemeleri çağrısı yapıyoruz.''

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ordunun yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti. Bin Avf daha sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin feshedildiğini açıklayan Bin Avf, iki yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.







