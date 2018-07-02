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Sudan'dan Türkiye'ye 'petrol' teklifi

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman Osman Abdurrahman, "Türkiye ile petrol alanında her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:04
Sudan'dan Türkiye'ye 'petrol' teklifi

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman Osman Abdurrahman, Türkiye ile petrol alanında her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın enerji alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mektubunu, Bakan Abdurrahman'a takdim etti.

Abdurrahman, Büyükelçi Neziroğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki Sudan ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

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Tarafların, ekonomik alanda son dönemde güzel işler yaptığını dile getiren Abdurrahman, "Bakanlık olarak Türkiye ile petrol alanında her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu da "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın mektubu, iki ülke arasında imzalanan mutabakatı harekete geçirme çağrısındadır. Türkiye, petrol endüstrisinin her aşamasında Sudan ile çalışma arzusundadır." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm ekonomik alanlarda Sudan ile iş birliği yapmak istediğini dile getiren Neziroğlu, Sudan'ın Afrika kıtasında stratejik konumuna sahip olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:04
  1. Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Berat Albayrak
  4. Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu

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  • Allah razı olsunAllah razı olsun2 sa önce
    Sudan ı seviyorum. Allah razı olsun.
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