0553 313 94 23

Sudan'dan Türk bankalarıyla işlemlerin kolaylaştırılması talebi

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Suud el-Berir, başkent Hartum'da bir araya geldi- El-Berir, Sudan ile Türk bankaları arasındaki işlemlerin kolaylaştırılmasını ve doğrudan iş birliğinin önünün açılmasını istedi

02 Aralık 2018 Pazar 00:21
Sudan'dan Türk bankalarıyla işlemlerin kolaylaştırılması talebi

HARTUM (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Suud el-Berir, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede el-Berir, ülkesinin Türk bankalarıyla gelecek dönemde iş birliği içinde olmasını istediğini belirterek, Sudan ile Türk bankaları arasındaki işlemlerin kolaylaştırılmasını ve doğrudan iş birliğinin önünün açılmasını istedi.

Sudan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Yusuf Ahmed Yusuf da Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon doları aşmadığını ve bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım da Sudan bankaları ile özel sektörün istifade edebileceği finansman hattı açma konusunu araştırdıkları bilgisini verdi.

Yıldırım, "Sudan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek için durmamamız ve çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:21
  1. Adnan Yıldırım
  2. Eximbank
  3. hartum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beytüllahim'deki dev Noel ağacı aydınlatıldı
    1. Beytüllahim'deki dev Noel ağacı..
    2. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. Pompeo açıkladı: Trump, Putin’le bir..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    6. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
    7. Real Madrid Valencia'yı iki farkla yendi
    8. Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması:..
    9. Düğün'de kanlı tartışma! 2 kişi..
    10. "Yemen büyük bir felaketin eşiğinde"
    11. Sudan'dan Türk bankalarıyla işlemlerin..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    14. Mısırlı muhalif blog yazarı Abbas'a..
    15. Veliaht Prens Bin Selman Cezayir'e..
    16. Theresa May'den Kaşıkçı açıklaması:..
    17. Macron, Prens Selman ile ne..
    18. Kamerun'da ayrılıkçılara ve Boko..
    19. Macron'dan protestoculara tehdit:..
    20. Burkina Faso'da bombalı saldırı: 5..
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?