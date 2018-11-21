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Sudan'dan Sevakin anlaşmasını "askeri üs" olarak algılayanlara tepki

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi:- "Sevakin adası restorasyon çalışmaları anlaşması tartışmalara neden oldu. İşin ucunda kıskançlık olmasaydı bu kadar ses çıkmayacaktı"- "Bu tepkilerin Kızıldeniz'de başka ülkelerin askeri üssü bulunmasına itiraz etmeyen aksine memnuniyet duyan Arap ülkeleri tarafından verilmesi tuhaf"

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:08
Sudan'dan Sevakin anlaşmasını "askeri üs" olarak algılayanlara tepki

İSTANBUL (AA) - Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, Arap ülkelerinin de aralarında olduğu bazı ülkelerin, Sevakin adasında restorasyon çalışmaları için yapılan anlaşmayı "askeri üs anlaşması" gibi değerlendirmelerini eleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO'nun açılışında konuşan Senusi, Sudan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara değindi.

"Herhalde bu anlaşmaların en önemlisi Sevakin adası restorasyon çalışmaları için yapılanıdır. Bu anlaşma tartışmalara neden oldu. İşin ucunda kıskançlık olmasaydı bu kadar ses çıkmayacaktı." ifadelerini kullanan Senusi, anlaşmanın, "Türkiye'ye Sevakin'de askeri üs verilmesi "şeklinde algılandığını, tartışmaların nedeninin de bu algı olduğunu söyledi.

"Bu tepkilerin Kızıldeniz'de başka ülkelerin askeri üssü bulunmasına itiraz etmeyen aksine memnuniyet duyan Arap ülkeleri tarafından verilmesi tuhaf" diyen Senusi, Sudan'ın egemen bir ülke olduğunu vurguladı.

- Sudan-Türkiye ilişkileri

Sudan-Türkiye ilişkilerine değinen Senusi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, güçlenerek arttığını ve geliştiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetin şu an Sudan'a yaptığı ziyaretin de bunun kanıtı olduğunu aktardı.

Senusi, Oktay'ın ziyaretinin, tarım, sanayi, enerji gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sudan'da Nil sularının 8 milyon metreküpüne henüz yatırım yapılmadığı, ekilmeyen tarım arazileri olduğunu, yatırım bekleyen alanlar olduğuna dikkati çeken Senusi, Türkiye'ye ve MÜSİAD bünyesindeki iş adamlarına Sudan'a yatırım yapma çağrısında bulundu.

Toprağın altında zenginlik olduğunu kaydeden Senusi, petrol, gaz, altın ve madenin yatırım beklediğini ekledi.

Öte yandan Türkiye'nin terör karşısında topraklarını savunma hakkını vurgulayan Senusi, Türkiye'nin ayrıca milyonlarca sığınmacıyı konuk etmesini ve Suriye konusundaki çabalarından övgüyle bahsetti.

Bu arada Yemen'deki savaştan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Senusi, savaşın üzücü olduğunu, belki de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, savaşın durmasına yol açabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:08
  1. İbrahim es-senusi
  2. Sevakin adası
  3. Sudan

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