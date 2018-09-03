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Sudan'dan, Orta Afrika'daki barış çabalarına ilişkin açıklama

Sudan Devlet Başkanlığı, Orta Afrika'da anlaşmazlık yaşayan tarafların bir araya getirilmesi konusunda başarılı olduklarını belirtti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 00:39
Sudan'dan, Orta Afrika'daki barış çabalarına ilişkin açıklama

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin, Orta Afrika'da anlaşmazlık yaşayan tarafların bir araya getirilmesi konusunda başarılı olduğunu belirtti.

Sudan Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşir, 3-4 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılması planlanan "Çin ve Afrika İşbirliği" forumu kapsamında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüştü. Beşir, Orta Afrika'da çatışmalı taraflar arasındaki barış çabalarına işaret ederek, "Sudan, Orta Afrika'daki anlaşmazlık yaşayan tarafları ilk kez bir araya getirmeyi başardı. Söz konusu taraflar, görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti." dedi.

Sudan Devlet Başkanı, Afrika Birliği'ni de Ora Afrika'da sarf edilen bu çabalara katılmaya davet edeceklerini söyledi. Görüşmede ayrıca Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış sürecine de değinen Beşir, taraflar arasında güven atmosferinin oluşması ve güçlerin tek çatı altında toplanması için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti. Orta Afrika'daki silahlı gruplar, Sudan'ın başkenti Hartum'da perşembe günü bir araya gelerek, barış ve siyasi istikrar için çabalayacaklarını duyurmuştu.

DJOTODİA'NIN GÖREVDEN AYRILMASIYLA ŞİDDET OLAYLARI TIRMANDI

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın geçen ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçmişti.

Anti-Balaka militanları, Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonu'na destek vermekle suçluyor.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 00:39
  1. Sudan
  2. Ömer el-Beşir

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