0553 313 94 23

Sudan'dan Mısır'a tartışmalı bölgede petrol arama tepkisi

Sudan, Mısır'da hükümete ait petrol şirketinin statüsü tartışmalı Halayib bölgesinde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlaması nedeniyle Kahire Büyükelçisini ülkeye çağırdı

21 Mart 2019 Perşembe 23:31
Sudan'dan Mısır'a tartışmalı bölgede petrol arama tepkisi

HARTUM (AA) - Sudan, Mısır’da hükümete ait petrol şirketinin, statüsü tartışmalı Halayib bölgesinde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlaması nedeniyle Kahire’deki büyükelçisini ülkeye çağırdığını duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır hükümetine ait şirketin Kızıldeniz'de Sudan egemenliğindeki bölgede petrol doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası ihale açması ve bunun Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının sitesinde yayınlanması üzerine Dışişleri Bakanlığı, Kahire Büyükelçisi Husam İsayı çağırmaya karar verdi." ifadesini kullanıldı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının sitesindeki duyurunun uluslararası hukuka göre Mısır’a Halayib Üçgeni’nde herhangi bir hak tanımadığı ifade edilen açıklamada, Mısırlı şirketlere mevzubahis bölgede petrol arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası ihale açmaması uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakan Vekili Bedreddin Abdullah da Sudan’ın Mısır'ın uluslararası ihale açmasını protesto ettiğini belirtti.

Abdullah, "Halayib Üçgeni"nin yasal statüsüyle çelişen Mısır’ın bu adımının daha ileriye gitmesini istemediklerini ve bunun iki dost ülkenin aralarında stratejik ortaklık oluşturmak için attığı büyük adımlarla çeliştiğini vurguladı.

Sudan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da ilgili ülkelerin hükümetleri, şirketlerinin yasa dışı adımlar atmasını önlemek için gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

Hartum hükümeti, Kahire'ye "sınır anlaşmazlığını çözmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemesini engellemek için barışçıl yolları kullanma" çağrısını yineledi.

Mısır basınında çıkan haberlere göre, Mısır devletine ait Cenub el-Vadi petrol şirketi, Sudan ile tartışmalı Halayib bölgesi de dahil Kızıldeniz'deki 10 sahada petrol ve doğal gaz arama ve sondaj için ilk uluslararası ihale sürecini geçen hafta başlatmıştı.

Kızıldeniz’e kıyısı olan, Mısır’ın güneydoğusunda ve Sudan’ın kuzeydoğusunda yer alan Halayib bölgesi, üçgene benzeyen şekli nedeniyle “Halayib Üçgeni” olarak adlandırılıyor.

Petrol, altın ve manganez minerali gibi zengin enerji kaynaklarına ve madenlere sahip söz konusu bölgenin egemenliğinin kime ait olduğu konusunda Mısır ve Sudan arasındaki anlaşmazlık yılardır sürüyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:31
  1. Halayib Üçgeni
  2. Mısır
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "31 Mart'tan sonra yine barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız"
    1. "31 Mart'tan sonra yine barış ve..
    2. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    3. Soylu: 'İktidar olsanız da muktedir..
    4. İzmir’deki nevruz kutlamasında PKK..
    5. Venezuela’da gerginliği tırmandıran..
    6. Suç makinesi bu sefer kaçamadı,..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2019
    9. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    10. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    11. Cezayir'de iktidar partisinden..
    12. "Bu aziz milletin ve devletin beka..
    13. Kenan Sofuoğlu belediye başkan..
    14. İsrail'den Gazze'ye topçu saldırı
    15. Başkan Yıldırım: “Erbaa’nın birliği..
    16. Kuşu’da seçim heyecanı
    17. Şentop, Trakya, Balkan, Rumeli STK..
    18. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan..
    19. FETÖ'ye büyük şok! Lisansı iptal..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    21. "Gazze'deki su sorunu bölge halkının..
    22. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1..
    23. Evinin damından düşerek hayatını..
    24. Bakan Çavuşoğlu’ndan Trump’a Golan..
    25. NATO, Girit'te Türk bayrağı açan..
    26. Sudan'dan Mısır'a tartışmalı bölgede..
    27. Besicilikten zarar etti, solucan..
    28. Facebook'tan kritik açıklama:..
    29. Mustafa Cengiz: "Genel kuruldan sonra..
    30. ABD'de FETÖ üniversitesinin lisansının..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı