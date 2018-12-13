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Sudan Havacılık İdaresi İsrail uçaklarına izin iddialarını yalanladı

Sudan Sivil Havacılık İdaresi, İsrail uçaklarının ülkenin hava sahasına girmesine izin veren talimat aldıkları iddialarını yalanladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:59
Sudan Havacılık İdaresi İsrail uçaklarına izin iddialarını yalanladı

Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Abdulhafiz Abdurrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının Sudan hava sahasını kullanmasına dair herhangi bir izin talimatının kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Abdurrahim, aynı şekilde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmak için herhangi bir girişimde bulunduğunun da gözlemlenmediğini aktardı.

Hava sahasıyla ilgili izin prosedürünü anlatan Abdurrahim, izin taleplerinin Devlet Başkanlığına sunulduğunu, oradan Dışişleri Bakanlığına sevk edildiğini ve bakanlığın Sivil Havacılık İdaresi'ne ilettiğini belirtti.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Müslüman ülkelerle ilişkileri iyileştirme ve İran'ı saf dışı bırakma çabaları kapsamında İsrail uçaklarının Güney Amerika'ya gitmek için Sudan üzerinden uçabileceğini belirtmişti.

İsrail uçaklarının Sudan hava sahasını kullanması konusu Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin geçen ay Tel Aviv'e yaptığı ziyaretin ardından konuşulmaya başlanmıştı.

Debi'nin ziyaretinin ardından İsrail basını Tel Aviv'in Çad'ın yanı sıra Sudan ile de ilişkilerini geliştirmek için girişimlerde bulunduğu iddiasına yer verirken, Hartum yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:59
  1. hartum
  2. İsrail
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