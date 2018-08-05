0553 313 94 23

Sudan'dan güzel haber! Anlaşma sağlandı

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşma imzaladı

05 Ağustos 2018 Pazar 20:28
Sudan'dan güzel haber! Anlaşma sağlandı

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda nihai bir anlaşma imzaladı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde başkent Hartum’da yapılan barış anlaşmasına, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhalif lider Riek Machar ve diğer siyasi parti temsilcileri imza attı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudan Devleti ile muhalifler, 2018’in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum’da başlamıştı.

Taraflar, 25 Temmuz’da ise mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 20:28
  1. Ömer el-Beşir
  2. Sudan
  3. Güney Sudan

YORUM YAZ

  • Bi sefer Bi sefer 1 sa önce
    Silahlı muhalif ne terorist işte
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler helikopterle kurtarıldı!
  1. Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler..
  2. Süper Kupada VAR devreye girdi
  3. Endonezya depreminde bilanço ağır: 39..
  4. Çin'den hacca giden Müslümanlara..
  5. Manisa’da elektrik akımına kapılan..
  6. Birleşimiş Milletler Kızıl Deniz'e..
  7. Valla Kalyonunda 4 kişi kayboldu
  8. İbrahim Kalın Neşet Ertaş türkülerini..
  9. TRT Çocuk'tan 'uçkur' zihniyetinin..
  10. Aydın'da yolcu treninin çarptığı yaya..
  11. Cüneyt Arkın ambulansla hastaneye..
  12. El-Fetih, Hamas'ı suçladı: Utanç verici
  13. Kocaeli'de denize giren 2 kişi..
  14. Manisa'da trafik kazası: 2 kişi öldü,..
  15. Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere..
  16. Tren yaşlı adama çarptı
  17. Müslüman gazetecinin katledilmesinde..
  18. Sudan'dan güzel haber! Anlaşma sağlandı
  19. AK Parti'de istifa
  20. Galatasaray-Akhisarspor 11'ler belli..
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama