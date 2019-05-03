Darbenin yaşandığı ülkede flaş gelişme! 2 milyon kişi...

Sudan'da protestocular, Askeri Geçiş Konseyi’ne yönetimi sivillere devretmesi yönünde baskı kurmak amacıyla başkent Hartum’da iki milyon kişinin katılacağı bir gösteri düzenlemeyi hedefliyor.

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer Beşir'in askeri darbe ile devrilmesinden sonra yönetimi ele geçiren ve Askeri Geçiş Konseyi ile protestocular arasında varılan anlaşmaya rağmen protestolar sürüyor.

Sudanlı protestocular, Askeri Geçiş Konseyi'ne (AGK) yönetimi sivillere devretmesi yönünde baskı kurmak amacıyla başkent Hartum'da iki milyon kişinin katılacağı bir gösteri düzenlemeyi hedefliyor.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre; Sudan AGK ile protestocuların temsilcisi olan Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG), siviller ve ordu mensuplarından oluşan ortak bir konsey kurulması yönünde uzlaşma sağlamıştı.

Ancak önceki gün gerçekleştirilen müzakerelerde, ordu, 3'ü sivil 7'si asker 10 kişiden oluşan bir konsey oluşturulması konusunda ısrar ederken protestocular ise 7'si asker 8'i sivil olmak üzere 15 kişilik bir oluşum istediklerini dile getirmişti.

‘Ordu sivilleri devretme konusunda ciddi değil'

ÖDG, ordunun iktidarı sivillere devretme konusunda ‘ciddi olmadığını' düşünüyor.

AGK, ülkede kaosa izin verilmeyeceğini açıklarken, ÖDG, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle iki milyon kişinin katılacağı bir gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, AGK'nin, pazartesi günü ülke genelinde göstericilerle yaşanan çatışmalarda altı askerin öldüğünü açıklamasının ardından daha da büyüdü.

Sadık el-Mehdi, Askeri Geçiş Konseyi'nmi uyardı

Sudan Milli Ümmet Partisi Lideri Sadık el-Mehdi, Özgürlük ve Değişim Güçleri liderlerini, AGK üyelerini kışkırtmama konusunda uyararak, konseyin protestocuların talep ettiği gibi yönetimi yakında sivil bir yönetime devredeceklerini söyledi.

Diğer taraftan, Afrika Birliği, AGK'ye ülke yönetimini 60 gün içerisinde sivil yönetime devretmesi çağrısında bulunarak, aksi takdirde Sudan'ın üyeliğinin askıya alınacağını vurguladı.