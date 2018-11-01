Sudan'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye ile hareket etmek istiyoruz

Denizlili iş adamlarıyla bir araya gelen Sudan Büyükelçisi Elkordofani, ülkelerindeki hammadde zenginliği Türkiye’deki teknoloji ve finans kaynaklarıyla bir araya getirmek istediklerini belirterek iş adamlarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye gelen Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmet Eltayeb Elkordofani ve beraberindeki heyet, AK Parti Denizli Mailletvekili Şahin Tin'in öncülüğünde Denizli Ticaret Borsa’nda (DTB) gerçekleştirilen toplantıda, Denizlili iş adamlarıyla bir araya geldi. Sudan’da zengin hammadde kaynakları bulunduğunu ifade eden Büyükelçi Elkordofani, Denizlili iş adamlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

“Sudan’da hammadde çok var"

Sudan’da dünyadaki üç büyük hammadde sorunun çözümü olduğunu aktaran Elkordofani, “Sudan’da hammadde çok var ve dünyada da hammadde az. Bu hammaddeler, tarım, hayvancılık sektörü, gaz, petrol ve daha birçok alan daha. Bazı araştırmalara göre Sudan’da dünyanın üç problemine çözüm olduğu söyleniyor. Bunlardan yiyecek, su ve enerji sorunlarıdır. Bu sorunların çözümleri Sudan’da mevcut, bu hammaddeler kullanılmamış halde Sudan’da var” dedi.



Türkiye’de ise teknoloji, gelişmiş bir idari yönetim ve finans kaynaklarının olduğunu belirten Büyükelçi Elkordofani, Sudan’daki hammaddeler ile Türkiye’deki teknoloji, idari yönetim ve finans kaynaklarının kullanılarak iki ülke arasında stratejik anlaşmaların yapılabileceğini aktardı.

Tüm özel sektörü bekliyoruz

Ziraat Bankası’nın Sudan’da Şube açacağını ve geçtiğimiz Aralık ayında iki ülkenin Merkez Bankası arasında görüşmeler yapıldığını ifade eden Büyükelçi Elkordofani, Türkiye ile Sudan arasında Euro, dirhem ve lira transferinin kolay bir şekilde fiili olarak başladığını söyledi.



Büyükelçi Elkordofani, Türkiye’deki bir hava yolu firmasının Sudan’a seferler düzenleyeceğini de belirterek, tüm özel sektörü Sudan’a beklediklerini ve Türkiye’nin son zamanlardaki gelişimi ile ilgili özel sektörün büyük paya sahip olduğunu kaydetti.