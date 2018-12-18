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Sudan'dan "Arap milli güvenliğinin güçlendirilmesine hazırız" mesajı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin Arap milli güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak için elinden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi

18 Aralık 2018 Salı 14:55
Sudan'dan "Arap milli güvenliğinin güçlendirilmesine hazırız" mesajı

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin uluslararası barış ile güvenliğin tesis edilmesine ve Arap milli güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak için elinden gelen çabayı göstermeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

Beşir, başkent Hartum'da düzenlenen 30. Ulusal Savunma ve 18. Yüksek Savaş Eğitimi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin uluslararası barış ile güvenliğin tesis edilmesine ve Arap milli güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak için elinden gelen çabayı göstermeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Sudan'ın Yemen'deki Arap koalisyonuna katılmasının da bu çabalar kapsamında olduğunu söyleyen Beşir, "Yemen halkının sıkıntılarını gideren, barış ve istikrarın tesisine yol açan her türlü barışçıl siyasi çözüm girişimine desteğimizi vurguluyoruz." dedi.

Konuşmasında iç politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Beşir, ülkenin içinde bulunduğu istisnai ekonomik şartlara rağmen kalkınma yolundaki ilerlemenin durmadığını ve durmayacağını, stratejik projelerin devam ettiğini dile getirdi.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, pazar günü Suriye'nin başkenti Şam'a birkaç saatlik sürpriz bir ziyarette bulunarak, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Beşir'in kısa Şam ziyareti ve Esed'le görüşmesi, bölgede "sürpriz" olarak karşılanırken, diplomatik gözlemciler, Beşir'in, yaklaşık 8 yıldır ülkeyi ziyaret eden ilk Arap lideri olduğuna dikkati çekiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:55
  1. hartum
  2. Ömer el-Beşir
  3. Sudan

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