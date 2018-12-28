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Sudan’daki yönetim karşıtı gösteriler 10’uncu gününde

- Sudan’ın çeşitli kentlerinde cuma namazının ardından düzenlenen gösterilerde polis, göz yaşartıcı gaz kullandı, bazı eylemcileri gözaltına aldı

28 Aralık 2018 Cuma 22:15
Sudan’daki yönetim karşıtı gösteriler 10’uncu gününde

HARTUM (AA) - Sudan’da hayat pahalılığının ve giderek derinleşen ekonomik krizin protesto edildiği, rejimin düşmesi talebiyle düzenlenen gösteriler 10'uncu gününde devam ediyor.

Sudan’ın çeşitli kentlerinde cuma namazının ardından düzenlenen gösterilerde polis, göz yaşartıcı gaz kullandı, bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen rejim karşıtı yüzlerce eylemci, başkent Hartum’un Menşiyye, Vad Nubavi, Şabiyye ve Burri semtlerinde hayat pahalılığını protesto etti, yönetim karşıtı sloganlar attı.

Eski Başbakan ve ana muhalefetteki Ulusal Ümmet Partisi'nin lideri Sadık el-Mehdi’nin kalesi olarak bilinen Ummu Durman’ın Vad Nubavi semtinde polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Başkentin güneydoğusundaki Menşiyye’de de polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ülkenin orta kesimindeki El-Cezire vilayetinde sokağa çıkan protestocular, Vad Medeni kenti ile başkenti birbirine bağlayan ana yolu trafiğe kapattı.

Polisin müdahale ettiği gösterilerde bazı eylemciler gözaltına alındı.

Muhalif aktivistler, sosyal paylaşım sitelerinde, doğudaki Haşm el-Karye, kuzeydeki Damir, Atbara, güneydoğudaki Sennar, Dandar ve güneydeki El- Ebyad kentlerindeki gösterilere dair görüntüler paylaştı.

- Başkentin merkezinde hayat normal seyrinde

Başkent Hartum’da özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bölgelerde güvenlik güçlerinin önlem aldığı görülürken, trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı. Başkentin merkezinde hayat normal seyrinde devam ederken, muhaliflerin kalesi olarak tabir edilen bölgelerde ise gösterilere daha yoğun katılım oluyor.

Sudan’da başlangıçta hayat pahalılığının ve giderek derinleşen ekonomik krizin protesto edildiği gösterilerin 10'uncu gününde, muhalifler cuma namazından sonra "Şehitlere Vefa" adıyla geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı.

Ülkede ekmek ve bazı temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar, yakıt ve nakit sıkıntısı nedeniyle ve rejim değişikliği talebiyle bir haftadan fazladır süren gösterilerde 2’si güvenlik mensubu 19 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada ise ölü sayısı 37 olarak duyurulmuştu. 19 Aralık'tan bu yana Sudan'ın 13 vilayetinde rejiminin düşmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:15
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