0553 313 94 23

Sudan’daki Türk Kadın Platformu kermes düzenledi

- Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: "Sudan’da yardım çalışmaları yapan çok sayıda STK var. Kadın Platformu, bir yıl içinde önemli faaliyetler yaptı. Burada ilk kez kendi kermeslerini düzenliyorlar"

07 Şubat 2019 Perşembe 20:14
Sudan’daki Türk Kadın Platformu kermes düzenledi

HARTUM (AA) - Sudan'da Türk Kadın Platformu, ihtiyaç sahipleri için kermes düzenledi.

Başkent Hartum’daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte platform üyelerinin el emeği ürünlerinin yanı sıra döner ve Türk kahvesinin bulunduğu gıda ürünleri, Sudanlıların beğenisine sunuldu. Bazı Sudanlı yardım gönüllüleri de kermeste stant açtı.

Etkinlikte AA muhabirine açıklama yapan Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Sudan’da yardım çalışmaları yapan çok sayıda STK var. Bir taraftan da İşadamları Derneği, Kadın Platformu, Türk Talebe Birliği, Türkiye Mezunları Derneği bunlarla birlikte burada faaliyetlerimiz oluyor. Kadın Platformu, bir yıl içinde önemli faaliyetler yaptı. Burada ilk kez kendi kermeslerini düzenliyorlar. Maarif Vakfı Okullarının da ana okulu bilim şenliği vardı. Toplumun yüksek ve değişik kesimlerinden ziyaretçiler geldi. Bunlar artarak devam edecek.” dedi.

Sudan’daki TMV okullarını marka yapmak istediklerini belirten Büyükelçi Neziroğlu, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Maarif’i buradaki en iyi okul yapmak. TMV, daha iyiye gidiyor. Her sene daha çok öğrenci bu okulları tercih ediyor. Sınavla Sudan’ın en iyi öğrencilerini alıyoruz. Bu bize gurur veriyor. TMV Okullarında ilk 3’e giren öğrencileri Türkiye bursları kapsamında ülkemize göndermek istiyoruz. Bu konuda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve ilgili kurumlarla temaslarımız sürüyor. Böyle bir imkanın sağlanması Maarif’in marka değerini artıracaktır.”

Sudan Türk Kadın Platformu Başkanı Emine Neziroğlu da 14 ay önce göreve başladıklarında Türkleri bir arada toplayacak bir oluşumun gerekliliği kanaatine varmaları üzerine bu platformu kurduklarını, bu sürede kız okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, Türk kadınların katkılarıyla da çeşitli insani yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Platformun Başkan Yardımcısı Vasfiye Tokgöz "Sudan’da yaşayan Türk kadınlarıyla birlikte Türk kültürünü, geleneklerini, yiyeceklerini yansıtmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Ayrıca çeşitli okullarda yardım faaliyetlerimiz var. Asıl amacımız Sudanlı kadınlara meslek edindirmek." diye konuştu.

Tokgöz yakın zamanda ağırlıklı olarak Türk kadınlarına yönelik faaliyet gösterecek bir kültür evi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

TMV Okulları bahçesinde ayrıca ana okulu öğrencilerinin sene içinde yaptıkları aktivitelerin sergilendiği 2’nci Bilim, Kültür ve Sanat Sergisi düzenlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:14
  1. kermes
  2. Sudan
  3. türk kadın platformu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını
    1. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    2. İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı..
    3. Devlet Başkanı açıkladı: Enflasyonu..
    4. Sudan’daki Türk Kadın Platformu..
    5. Kartal'da bina çökmesi
    6. Bursa'daki cinayet
    7. Hatay'da HTŞ operasyonu! Gözaltılar var
    8. İYİ Parti'den 'HDP' açıklaması:..
    9. "Enflasyonu düşürmek tahminimden daha..
    10. Kırşehir'de terör operasyonu:..
    11. "Palandöken'e gelen turist sayısı..
    12. Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
    13. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    14. Yaya geçidi 'halay' geçidi oldu
    15. "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve..
    16. Muğla'da masaj salonu yangını
    17. New York'taki konferansta, Myanmar'a..
    18. Kömür madeninde patlama! Çok sayıda..
    19. TSK'nın görev süresi uzatılmıştı! İran..
    20. GÜNCELLEME - Binali Yıldırım, kanser..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...