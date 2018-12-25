0553 313 94 23

"Sudan'daki hainler halkın geçim sıkıntısını istismar ediyor"

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir:"Düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı askerler ve provokatörler ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ediyor"

25 Aralık 2018 Salı 17:40
"Sudan'daki hainler halkın geçim sıkıntısını istismar ediyor"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı askerler ve provokatörlerin ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ettiğini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Beşir, ülkenin orta kesimindeki El-Cezire eyaletinde bulunan Veddi Haddad stadında toplanan kalabalığa hitap etti.

Beşir, "Düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı askerler ve provokatörler ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ediyor." dedi.

Statta toplanan kalabalığın "tüm hainlere, ajanlara ve kendisinin yakalanarak hapse atıldığı söylentisini yayanlara" cevap niteliğinde olduğunu söyleyen Beşir, "İşte şu anda aranızdayım." diye konuştu.

Söz konusu kişilerin yargılanacağı sözü veren Beşir, hükümetin halkın yaşam şartlarını iyileştirmek için kalkınma ve yeniden yapılandırma projelerine hız verdiğini ifade etti.

Beşir, Sudan halkına "hainlere, ajanlara ve klavye kahramanlarına" itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bugün düzenlenen gösteriye polis müdahale etmiş, çok sayı kişi gözaltına alınmıştı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin dün yaptığı ilk açıklamasında "reform sözü" vermişti.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:40
  1. Ömer el Beşir
  2. Sudan
  3. SUNA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından..
    2. Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 7,5 yıl..
    3. Yaşlı kadının şüpheli ölümüne 2 yıl..
    4. 2019 işsizlik maaşı ne kadar?
    5. FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi..
    6. İİT'den İslami Dayanışma Fonu'na..
    7. GÜNCELLEME - İstanbul'da taksilere..
    8. Düğmeye basıldı! 17 ilde dev operasyon
    9. Bilecik'te eğitime kar engeli
    10. Erzincan'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
    11. İlber Ortaylı'dan yeni 'cahil'..
    12. Trump'tan faiz açıklaması! 'Ekonomi..
    13. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için..
    14. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret..
    15. Kan donduran olay! 9 ay gizledi,..
    16. Yakalanacağını öğrenen terörist..
    17. Asgari ücret zam sonrası işsizlik..
    18. Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz Ankara'da
    19. Siirt'te terör suçundan aranan kişi..
    20. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?