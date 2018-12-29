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Sudan'daki gösterilerde "sabotaj" iddiasıyla gözaltılar

Hükümete yakın Eş-Şuruk televizyon kanalı, hayat pahalılığının ve giderek derinleşen ekonomik krizin protesto edildiği gösterilerde "sabotaj" yapmakla suçlanan 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu

29 Aralık 2018 Cumartesi 01:11
Sudan'daki gösterilerde "sabotaj" iddiasıyla gözaltılar

HARTUM (AA) - Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde, hayat pahalılığının ve giderek derinleşen ekonomik krizin protesto edildiği gösterilerde "sabotaj" yaptıkları iddiasıyla 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Hükumete yakın Eş-Şuruk televizyon kanalında yer alan habere göre, Nil Nehri Valisi Hatim el-Vesile, muhalif bazı partilerden siyasi aktivistler ve Darfur'daki isyancı hareketlere mensup kişilerin yanı sıra yabancı uyruklu bazı unsurların ülkedeki son olaylara karıştığını söyledi.

Vesile, bir haftayı aşkın süredir devam eden gösteriler sırasında "yakma ve yıkma" gibi eylemler gerçekleştiren aralarında yabancıların da olduğu 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Öte yandan Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan bir haberde, Sudan polisinin başkent Hartum'da 47 molotofkokteyli taşıyan 5 kişiyi yakaladığı belirtildi. Bu kişilerin, güvenlik ve istikrarı sarsmak ve gösterilerde kullanmak amacıyla molotofkokteyli hazırladıklarını itiraf ettiği duyuruldu.

Sudan'ın Atbara ve Port Sudan gibi kentlerinde 19 Aralık'ta başlayan ve ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 01:11
  1. 200'den fazla
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