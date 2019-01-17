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Sudan'daki gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti

17 Ocak 2019 Perşembe 22:49
Sudan'daki gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sudan Merkez Doktorlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını belirtti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakıaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 22:49
  1. 2 kişi öldü
  2. gösteriler
  3. Sudan

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