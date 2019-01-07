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Sudan'daki gösterilerde 816 kişi gözaltına alındı

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:31
Sudan'daki gösterilerde 816 kişi gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da hayat pahalılığının protesto edildiği rejim karşıtı gösterilerde 3 haftada 816 kişi gözaltına alındı.

Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman, parlamento önünde yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve çeşitli eyaletlerdeki 381 eylemde 19 Aralık'tan bu yana 816 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Dün bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, başkentin farklı noktalarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümek üzere küçük gruplar halinde toplanan eylemcileri polis göz yaşartıcı gazla dağıtmıştı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından başlamış, ancak kısa sürede rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Daha önce 50 kuruşken enflasyonla bazı bölgelerde 3 cüneyhe kadar yükselen ekmeğin fiyatı aşırı tepkiler sonrası 1 cüneyhe indirilmişti. Benzinin 6,17 cüneyh, mazotun ise 4,11 cüneyhten satıldığı ülkede, uzun motorin kuyrukları gözleniyor. 10 Sudan cüneyhi yaklaşık 1 Türk lirasına denk geliyor.

Hartum yönetimi, üçüncü haftasına giren eylemler nedeniyle reform vaadinde bulunmuş, ayrıca un, elektrik ve yakıttaki devlet desteğinin süreceğini açıklamıştı.

Güney Sudan'ın 2011'de ayrılmasıyla petrol gelirlerinin yüzde 70'ini kaydeden Sudan, uzun zamandır ciddi ekonomik kriz yaşıyor. Birçok kentte ekmek ve yakıt sıkıntısı henüz çözülemezken, döviz kıtlığı nedeniyle bazı ilaçların ithal edilemediği belirtiliyor.

Hükümet yetkilileri, daha önce eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:31
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