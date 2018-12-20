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Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü

Sudan’da dün başlayan gösterilerde Gadarif kentinde 2 protestocu yaşamını yitirdi- Dangola kentinde iktidar partisinin merkezi ateşe verilirken, gösteriler başkent Hartum'a sıçradı

20 Aralık 2018 Perşembe 18:57
Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü

HARTUM (AA) - Sudan'da, ekonomideki kötüye gidişi protesto etmek için dün başlayan gösterilerde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusundaki Gadarif kentinde bu sabah lise öğrencilerinin başlattığı gösterilere çarşıdaki vatandaşlar da katıldı.

Ülkedeki fiyat artışını, ekmek ve yakıt sıkıntısını protesto eden göstericilerin kentteki valilik binasını ateşe verdiği belirtildi.

Gadarif Milletvekili Mübarek En-Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan gösteriler başkent Hartum'a da sıçradı.

AA muhabirine açıklama yapan Hartum sakinleri, gösterilerin başkentin merkezinde ve kentin Demi, Haj Yusuf ve Arkweet mahallelerinde sürdüğünü aktardı.

Polisin protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığı ve kentteki çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

Protestoların ilk başladığı kentlerden Atbara'da, ilan edilen olağanüstü hale rağmen gösterilerin ikinci gün de sürdüğü kaydedildi.

- Dangola ve Sennar’da da protestolar var

Benzer haberler ülkenin kuzeyindeki Dongola kentinden de geldi. Görgü şahitleri, büyük çarşıdan yürüyüşe geçen göstericilerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin merkezini yaktığını dile getirdi.

Dongola'ya bağlı Selim beldesinde de yüzlerce üniversite öğrencisinin gösteri düzenlediği aktarıldı.

Aktivistler, başkent Hartum'un güneydoğusunda yer alan Sennar'da da protestolar olduğunu belirtiyor.

- Atbara'da OHAL ilan edilmişti

Sudan'da dün de Atbara, Port Sudan ve Omdurman kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Nil Nehri Eyaleti Hükümet Sözcüsü İbrahim Muhtar, dün yaptığı açıklamada, Eyalet Güvenlik Komisyonunun olaylara ilişkin toplantısı sonrasında Atbara kentinde olağanüstü hal (OHAL) ve dışarı çıkma yasağı ilan edildiğini belirtmişti.

Muhtar, kentteki tüm ilkokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildiğini aktarmıştı.

- Temel gıda ve tüketim maddelerini bulmakta sıkıntı çekiliyor

Sudan Başbakanı ve Maliye Bakanı Mutez Musa, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin, çok büyük zarara uğramasına rağmen 2019'da da aralarında ekmek ve yakıtın da bulunduğu stratejik malları desteklemeye devam edeceğini söylemişti.

Musa, ülkede yaşanan sıkıntıların döviz eksikliği nedeniyle ekonomik dengesizlikten kaynaklandığını aktarmıştı.

Ülkede doların aşırı derecede yükselmesiyle ekmek, un, yakıt ve mutfak tüpü gibi ürünlerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de önceki gün yaptığı açıklamada, ülkenin istisnai bir durumdan geçtiğini, bu durumun sağlam önlemler ve başarılı çözümlerle yakında atlatılacağını söylemişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:57
  1. hartum
  2. protesto
  3. Sudan

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